Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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15.10.2026 17:33:19
Rückruf bei VW: Batterie-Probleme bei tausenden E-Autos
Betroffen sind unter anderem die Modelle ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025 sowie einige tausend Cupra BornWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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