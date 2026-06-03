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03.06.2026 16:39:38
Rückruf für Basilikum bei Aldi Nord
ZEVEN (dpa-AFX) - Nach dem Nachweis von Salmonellen wird bei Aldi Nord verkauftes gerebeltes Basilikum der Marke Le Gusto zurückgerufen. Das Produkt sollte nicht gegessen werden, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Betroffen sind Gläser mit 15 Gramm zerkleinertem Basilikum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist März 2028, die Chargennummer B 15. Lieferant der Ware ist das Unternehmen TSI Consumer Goods aus dem niedersächsischen Zeven.
Salmonellen können Magen-Darm-Infektionen auslösen und sind vor allem für Kleinkinder, ältere Menschen, Schwangere sowie immungeschwächte Personen gefährlich. Das Produkt wurde dem Portal zufolge in den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft. Wer betroffene Ware besitzt, kann sie bei Aldi Nord zurückgeben und bekommt den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet./hho/DP/jha
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