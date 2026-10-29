29.10.2026 17:17:38

Rückruf für Brie-Käse wegen Bakterien-Verdachts

OLCHING (dpa-AFX) - Der Schweizer Lebensmittelhersteller Eberle Spezialitäten hat wegen eines Bakterien-Verdachts einen Rückruf verschiedener Brie-Käsesorten aus seiner Produktion veranlasst. Es sei eine Gesundheitsgefahr durch eine Verunreinigung mit Listerien möglich, teilten Eberle und die deutsche Vertriebsfirma Heiderbeck in Olching bei München mit. Die Käse seien bundesweit über Filialen verschiedener Einzelhändler verkauft worden.

Listerien sind Bakterien, die bei Menschen die Infektionskrankheit Listeriose auslösen können. Die Erkrankung äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber, heißt es in der Warnmeldung von Eberle und Heiderbeck. Bei Schwangeren könnten die Symptome auch deutlich später auftreten.

Zurückgerufen wurden die folgenden Artikel von Eberle:

- Brie Mini Nuss 150 g mit der Chargennummer (LOT) 145867 und

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 13.11.2026 sowie LOT 146629 und MHD 20.11.2026

- Brie Mini Schnittlauch 150 g mit LOT 145868 und MHD 13.11.2026

sowie LOT 146630 und MHD 20.11.2026

- Brie Mini Trüffel 150 g mit LOT 145876 und MHD 13.11.2026 sowie LOT

146641 und MHD 20.11.2026

- Brie Mini Chili 150 g mit LOT 146628 und MHD 20.11.2026.

Kundinnen und Kunden können die Produkte im jeweiligen Markt zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet./brd/DP/jha

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