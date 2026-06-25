Rückruf für nutella Muffin - Gefahr durch Metallteile

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Metallteilen ruft Ferrero deutschlandweit eine Charge der Tiefkühl-Backwaren " nutella Muffin" zurück. Betroffen seien ausschließlich Produkte, die zwischen dem 16. und 25. Juni im Handel angeboten worden seien, teilte das Unternehmen mit. Käufer sollten den Muffin nicht essen.

Bei dem Produkt handele es sich um eine Backware, die tiefgefroren an den Handel geliefert werde und vor dem Verzehr - meist in Back-Shops von größeren Super- oder Hypermärkten - nur noch aufgetaut werden müsse. Alle im Handel befindlichen Produkte der betroffenen Charge würden nun nicht mehr angeboten. Andere Produkte von Ferrero seien nicht betroffen./mrr/DP/stw