25.06.2026 15:04:38

Rückruf für nutella Muffin - Gefahr durch Metallteile

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Metallteilen ruft Ferrero deutschlandweit eine Charge der Tiefkühl-Backwaren "nutella Muffin" zurück. Betroffen seien ausschließlich Produkte, die zwischen dem 16. und 25. Juni im Handel angeboten worden seien, teilte das Unternehmen mit. Käufer sollten den Muffin nicht essen.

Bei dem Produkt handele es sich um eine Backware, die tiefgefroren an den Handel geliefert werde und vor dem Verzehr - meist in Back-Shops von größeren Super- oder Hypermärkten - nur noch aufgetaut werden müsse. Alle im Handel befindlichen Produkte der betroffenen Charge würden nun nicht mehr angeboten. Andere Produkte von Ferrero seien nicht betroffen./mrr/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen