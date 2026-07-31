31.07.2026 14:15:38

Rückruf in zehn Bundesländern: Bakterien in Salami entdeckt

OER-ERKENSCHWICK (dpa-AFX) - Der Lebensmittel-Discounter Lidl ruft in zehn Bundesländern Packungen mit Rindersalami zurück. Grund ist der Nachweis von Bakterien, die Durchfallerkrankungen auslösen können. Betroffen ist die "Dulano Delikatess Edel Salami Rind, 100 Gramm" des Herstellers Gustoland aus Oer-Erkenschwick, wie die Internetseite lebensmittelwarnung.de mitteilte.

Kunden, die das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.08.2026 und dem Identitätskennzeichen DE EV 42 gekauft haben, sollen die Wurst nicht essen und können die Packung in den betroffenen Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet./lic/DP/jha

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