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29.10.2026 16:36:39
Rückruf: Krebserregender Stoff in Rice Crackern
DIETZENBACH (dpa-AFX) - Wegen erhöhter Werte einer gesundheitsschädlichen Substanz ruft das Handelsunternehmen SSP Konsumgüter Trade & Consult GmbH die Himemaru Rice Cracker zurück. Betroffen seien Produkte mit der Verpackungseinheit 98 Gramm, und zwar mit allen noch gültigen Mindesthaltbarkeitsdaten, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. Verkauft würden die Cracker in allen Bundesländern mit Ausnahme von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Nach Angaben auf der Internetseite des Unternehmens mit Sitz in Dietzenbach sei durch einen Labortest festgestellt worden, dass das Produkt Glycidyl-Fettsäureester oberhalb des gesetzlichen Grenzwertes enthalte. Der Stoff könne einen genotoxischen und krebserzeugenden Effekt haben./mrr/DP/jha
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