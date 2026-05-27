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27.05.2026 13:32:38
Rückruf: Stark krebserregender Schimmelpilz in Paprikagewürz
MANNHEIM (dpa-AFX) - Weil eine Paprika-Gewürzzubereitung möglicherweise krebserregende Schimmelpilze enthält, wird das Produkt vom Hersteller zurückgerufen. Betroffen ist die 100-Gramm-Packung der "Paprika-Gewürzzubereitung Aci Pul Biber" der Marke "Suntat" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.10.2027 und der Chargennummer "L A06", wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.
Konsumenten sollen das Produkt nicht essen, sondern zurück in den Supermarkt bringen. Die Gewürzzubereitung des Mannheimer Herstellers BLG Kardesler GmbH wird den Angaben zufolge bei Kaufland in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft.
Bei einer Kontrolle des Gewürzes sei ein erhöhter Gehalt eines giftigen Schimmelpilzes gefunden worden. Dieser sei stark krebserregend, wie die Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg schreibt. Häufig entstehen diese Schimmelpilze bei der Ernte während feuchtwarmer Temperaturen./mgn/DP/jha
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