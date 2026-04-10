Rückruf von Dattel-Kugeln wegen möglicher Fremdkörper

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Snackunternehmen Foodloose ruft bestimmte Packungen des Artikels "White Delights - Pistazie" zurück. Betroffen von dem Rückruf sind demnach die Packungen mit der Chargennummer J49B0 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Oktober 2026. Die Angaben sollen auf der Verpackung stehen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei dem Artikel handelt es sich um Dattel-Kugeln mit Pistazien-Füllung.

Der Rückruf ist auf lebensmittelwarnung.de veröffentlicht worden, dem Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Laut Veröffentlichung betrifft der Rückruf bislang die folgenden Länder: Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Foodloose teilte mit, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen einen Fremdkörper enthielten. Dieser könne eine Verletzungsgefahr darstellen. Kunden sollten vom Verzehr absehen und sicherstellen, dass Kinder keinen Zugang zu dem Produkt hätten. Andere Waren des Unternehmens sind Foodloose zufolge nicht betroffen.

Foodloose-Snacks werden laut dem Unternehmen unter anderem über die Drogeriemarktketten dm, Rossmann und Budni verkauft./lkm/DP/he