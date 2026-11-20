BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Verletzung beim BVB
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20.11.2026 11:49:00
Rückschlag für den BVB: Inacio fällt nach Knieverletzung länger aus - Aktie dennoch höher
Der 18-Jährige verletzte sich beim 2:2 mit der italienischen U21-Nationalmannschaft gegen Belgien am Montag am Meniskus und muss operiert werden, wie der westfälische Fußball-Bundesligist mitteilte.
"Diese Verletzung ist extrem bitter. Vor allem für Samu, aber auch für Borussia Dortmund", wird Sportdirektor Ole Book zitiert. "Samu erhält von uns in den kommenden Monaten jede Unterstützung, um wieder vollständig fit zu werden." In dieser Bundesligasaison kam Inacio für den BVB bislang zu zwei Kurzeinsätzen als Einwechselspieler.
Die BVB-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent höher bei 3,08 Euro.
/the/DP/mis
DORTMUND (dpa-AFX)
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