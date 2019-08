Rückschlag für Uniper im Streit um Kohleausstieg in den Niederlanden

BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper hat im Streit um ein Kohlekraftwerk und den anstehenden Kohleausstieg in den Niederlanden eine Schlappe erlitten. Der Kraftwerksbetreiber hat nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der niederländischen Regierung einen Kompromiss zur Zukunft seines Werks Maasvlakte 3 nach dem Jahr 2030 vorgeschlagen. Dieser sei jedoch abgelehnt worden. Das Unternehmen war vorerst nicht für eine Anfrage von Dow Jones Newswires zu erreichen.

Hintergrund des Streits ist, dass auch die Niederlande beschlossen haben, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Uniper hat mit Maasvlakte 3 dazu bis 2030 Zeit. Das Werk ist aber erst seit dem Jahr 2016 in Betrieb und kann laut dem FAZ-Bericht in diesem Zeitraum nicht ausreichend Geld erwirtschaften. Deswegen fordert das Unternehmen Entschädigung. Das Wirtschaftsministerium in Den Haag lehnte eine solche Kompensation ab.

Deswegen hat Uniper vorgeschlagen, nach dem Jahr 2030 Kraftwerkskapazität zur Versorgungssicherheit bereitzuhalten. Bei hohem Energiebedarf könnte es einspringen und Strom aus Biomasse liefern. Als jährliche Zahlung nannte Uniper 150 Millionen Euro. Doch das habe die Regierung abgelehnt, so die FAZ.

Die Niederlande wollen Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 um knapp die Hälfte reduzieren. Momentan sind noch fünf Kraftwerke in den Niederlanden in Betrieb, mit unterschiedlichen Restlaufzeiten. Maasvlakte 3 hat die am längsten mögliche, eben bis 2030. Uniper hält einen Ausstieg 2030 für wirtschaftlich nicht zumutbar für ein so junges Kraftwerk und drohte mit Klagen. Die Regierung hat bisher dagegengehalten: Der Zeitraum sei so festgelegt, dass sich die Investition noch amortisiere, berichtet die Zeitung.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2019 11:49 ET (15:49 GMT)