Rückstand aufholen: Vodafone pumpt Milliarden in Glasfaser-Ausbau

Während die Telekom bereits massiv in den Glasfaser-Ausbau inbestierte, setzte Konkurrent Vodafone auf andere Technik. Nun will der Konzern nachziehen - und Glasfaser an bis zu sieben Millionen Haushalten verlegen. Helfen soll ein Finanzinvestor.