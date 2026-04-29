Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Chart 29.04.2026 16:46:39

Rückversicherer im Abwärtsstrudel: Aktien von Hannover Rück und Munich Re büßen deutlich ein

Rückversicherer im Abwärtsstrudel: Aktien von Hannover Rück und Munich Re büßen deutlich ein

Die Papiere der Hannover Rück sind am Mittwoch ans DAX-Ende gerutscht.

Die Papiere der Hannover Rück sind via XETRA am Mittwoch mit einem Minus von 4,14 Prozent auf 254,60 Euro ans DAX-Ende gerutscht. Im europaweit schwachen Versicherungssektor waren sie damit auch auf den hinteren Plätzen. Munich Re verloren als zweitschwächster DAX-Wert zuletzt 2,76 Prozent auf 529,20 Euro.

Noch vor wenigen Tagen hatten Hannover Rück mit gut 281 Euro Kurs auf ihr vor fast einem Jahr markiertes Rekordhoch von 292,60 Euro genommen. Nun droht der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, die bei 255,80 Euro verläuft und als wichtiger charttechnischer Indikator den längerfristigen Trend beschreibt.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hannover Rück-Aktie stärker: Gewinn, Umsatz und Dividende legen zu
So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Hannover Rück-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
16.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 259,60 1,25% Hannover Rück
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen