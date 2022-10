Rückversicherer Swiss Re mit Quartalsverlust - mittelfristig zuversichtlich

Zürich (Reuters) - Der Hurrikan "Ian" hat den Schweizer Rückversicherer Swiss Re im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt.

Der Konzern aus Zürich verbuchte ein Minus von 442 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 212 Millionen in der Vorjahresperiode, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Swiss Re hatte bereits Mitte Oktober vor einem Quartalsverlust gewarnt und wegen der Kosten für den Sturm sein Rentabilitätsziel für das Gesamtjahr gekippt.

An ihren Profitabilitätszielen für 2024 hält Swiss Re indes fest. Angesichts des volatilen Umfeldes dürften die Risikoaversion und der Absicherungsbedarf weiter zunehmen, erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler. "Dank unserer Strategie und unserer sehr starken Kapitalausstattung sind wir für die anstehenden Vertragserneuerungen in Anbetracht steigender Preise und eingeschränkter Marktkapazität in einer günstigen Position."

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Hans Seidenstücker Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)