Rückversicherer wollen gemeinsam in Private Equity investieren

München (Reuters) - Die beiden größten deutschen Rückversicherer wollen künftig gemeinsam in Private-Equity-Fonds investieren.

Hannover-Rück-Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel sagte am Donnerstag, bei dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit der Münchener Rück in der Kapitalanlage gehe es darum, die Private-Equity-Engagements der beiden Unternehmen zu bündeln, um sie besser zu diversifizieren und schlagkräftiger zu werden. Die Hannover Rück hat bisher allein rund zwei Milliarden Euro in die Unternehmensbeteiligungsfonds investiert. Bei dem Joint Venture sei aber "noch alles im Fluss", sagte Jungsthöfel.

Die Anmeldung der Pläne beim Bundeskartellamt in der vergangenen Woche hatte die Branche aufhorchen lassen. Damals hatten die beiden Rückversicherer nur erklärt, es gehe darum, "im Bereich der Kapitalanlagen selektiv Investitionen in alternative Assetklassen zu verfolgen". In diese Kategorie gehören neben Private-Equity-Fonds, die mit dem Kauf und Verkauf von Unternehmen ihr Geld verdienen, etwa auch Beteiligungen an großen Infrastruktur-Projekten oder Immobilien.

