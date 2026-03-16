Ruentex Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ruentex Industries äußerte sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 474,1 Millionen TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 843,4 Millionen TWD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,29 TWD beziffert, während im Vorjahr 13,00 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 16,33 Prozent auf 2,42 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte Ruentex Industries 2,89 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at