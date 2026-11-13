Ruentex Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ruentex Industries veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 3,24 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ruentex Industries 2,70 TWD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 24,8 Millionen TWD in den Büchern – ein Minus von 96,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ruentex Industries 666,3 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at