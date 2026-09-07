Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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07.09.2026 12:25:00
Rüstung statt Auto: VW plant Werk Osnabrück an Investor zu verkaufen
Das Volkswagen-Werk in Osnabrück soll nach dem Ende der Auto-Produktion für Rüstungs- und Verteidigungsproduktion genutzt werden. Sein Verkauf ist geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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