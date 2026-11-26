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26.11.2026 19:31:00
Rüstung - Zulieferer verlagert Auftragsfertigung in die Slowakei
Österreich ist neutral, hat strenge Regeln, die zuletzt auch in der Debatte standen. Doch angekündigte und weitere angedachte Änderungen für die Vereinfachung des Exports von Rüstungs- bzw. Dual-Use-Gütern reichen Plasser nicht, es sei aufgrund der Rechtslage für ihn klar, dass er seine Dual-Use-Motoren hierzulande nicht produzieren könne, wie er der Zeitung sagt. Parallel dazu seien auch die Arbeitskosten in der Slowakei niedriger als hierzulande. Dual-Use-Güter können zivil und militärisch genutzt werden.
Abgewickelt wird der Auftrag eines deutschen Drohnenherstellers nun von einer slowakischen Pankl-Tochter. Anfang 2027 sollen erste Aggregate ausgeliefert werden. Im späteren Vollausbau seien "zehntausende" Motoren jährlich möglich, so der Firmenchef.
tpo/phs
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