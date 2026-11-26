Die steirische Auto- und Flugzeugzulieferer Pankl Racing Systems, der auch im Rüstungsbereich tätig ist, will Flugmotoren für militärische Drohnen anstelle von Österreich in der Slowakei produzieren lassen. Grund seien strenge Gesetze zum Export von Rüstungs- bzw. Dual-Use-Gütern, so Firmenchef Wolfgang Plasser gegenüber der "Presse". Im östlichen Nachbarland könnten dadurch nun 200 bis 300 Jobs entstehen. Das heimische Wirtschaftsministerium bedauerte die Entscheidung.

Österreich ist neutral, hat strenge Regeln, die zuletzt auch in der Debatte standen. Doch angekündigte und weitere angedachte Änderungen für die Vereinfachung des Exports von Rüstungs- bzw. Dual-Use-Gütern reichen Plasser nicht, es sei aufgrund der Rechtslage für ihn klar, dass er seine Dual-Use-Motoren hierzulande nicht produzieren könne, wie er der Zeitung sagt. Parallel dazu seien auch die Arbeitskosten in der Slowakei niedriger als hierzulande. Dual-Use-Güter können zivil und militärisch genutzt werden.

Abgewickelt wird der Auftrag eines deutschen Drohnenherstellers nun von einer slowakischen Pankl-Tochter. Anfang 2027 sollen erste Aggregate ausgeliefert werden. Im späteren Vollausbau seien "zehntausende" Motoren jährlich möglich, so der Firmenchef.

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