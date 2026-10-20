Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Zahlenvorlage
|
20.10.2026 20:55:00
Rüstungs- und Luftfahrtkonzern RTX erhöht Jahresprognose: Aktie kaum verändert
Im dritten Quartal erzielte RTX einen bereinigten Umsatz von knapp 25 Milliarden Dollar, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der tatsächliche Überschuss wuchs um gut ein Drittel auf fast 2,6 Milliarden Dollar. Der freie Barmittelzufluss brach zwar um fast die Hälfte auf rund 2,1 Milliarden Dollar ein. Im Gesamtjahr soll er mit 9 bis 9,2 Milliarden Dollar jedoch höher ausfallen als noch im Sommer angekündigt.
Raytheon stellt Rüstungsgüter wie die Patriot-Flugabwehrsysteme her, die derzeit auch im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland zum Einsatz kommen. Collins liefert allerlei Technik für die Luft- und Raumfahrt, von Rumpfteilen über Passagiersitze bis zu Triebwerksgondeln.
Pratt & Whitney baut zusammen mit Partnern wie dem deutschen Anbieter MTU Aero Engines Antriebe für Passagierjets wie die stark gefragte A320neo-Reihe des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus. Dessen Chef Guillaume Faury hatte den Triebwerkshersteller vor allem Anfang des Jahres dafür gescholten, nicht genügend Turbinen zu liefern.
Im NYSE-Handel verliert die RTX-Aktie zeitweise 0,40 Prozent auf 191,34 US-Dollar.
/stw/men/jha/
ARLINGTON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raytheon Technologies Corp
Analysen zu Raytheon Technologies Corp
Aktien in diesem Artikel
|Raytheon Technologies Corp
|173,35
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.