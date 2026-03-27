Rüstungsaktien im Blick: Rheinmetall und Indra planen Gebot - RENK, HENSOLDT, TKMS im Blick

Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben.

Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.

Außerdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.

Die Rheinmetall-Aktie notierte am Freitag im XETRA-Handel letztlich 3,93 Prozent tiefer bei 1.379,50 Euro. Die Indra-Aktie notierte in Madrid 4,42 Prozent tiefer bei 45,0000 Euro.

Die RENK-Aktie fiel derweil 1,9 Prozent auf 47,01 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 3,45 Prozent schwächer bei 67,10 Euro notierte und die TKMS-Aktie 6,5 Prozent auf 72,70 Euro nachgab.

DJG/DJN/rio/cbr

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