KNDS Aktie

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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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03.07.2026 16:11:08

Rüstungsaktien schwanken: Bundesregierung beharrt auf Börsengang von Panzerbauer KNDS

KNDS plant einen milliardenschweren Börsengang, verschiebt den angedachten Termin aber kurzfristig. Man warte auf "günstigere Marktbedingungen". Entsprechend ist auch die Bundesregierung in der Warteschleife.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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