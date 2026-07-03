KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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03.07.2026 16:11:08
Rüstungsaktien schwanken: Bundesregierung beharrt auf Börsengang von Panzerbauer KNDS
KNDS plant einen milliardenschweren Börsengang, verschiebt den angedachten Termin aber kurzfristig. Man warte auf "günstigere Marktbedingungen". Entsprechend ist auch die Bundesregierung in der Warteschleife.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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