15.07.2026 12:26:00

Rüstungsboom - Heuer Exporte im Wert von 1,5 Mrd. Euro genehmigt

Österreich soll nach dem Willen der Bundesregierung bekanntlich vom Rüstungsboom in Europa profitieren. Ausfuhren von Verteidigungs- und Dual-Use-Gütern sollen neu geregelt und damit einfacher und schneller werden. Entsprechende Gesetzesänderungen werden derzeit innerhalb der Koalition abgestimmt. Laut Daten des Wirtschaftsministeriums wurden im ersten Halbjahr 2026 1.041 Exportanträge gestellt, das entspreche einem maximalen Auftragswert von 2 Mrd. Euro.

Davon wurden rund 1,5 Mrd. Euro bereits genehmigt, Aufträge im Wert von rund 500 Mio. Euro sind beantragt, so das Ministerium am Mittwoch. Die Zahl setzt sich zusammen aus 649 Anträgen und einem potenziellen Auftragswert von 1,7 Mrd. Euro für Verteidigungsgüter sowie 392 Anträgen bei Dual-Use-Gütern mit einem Wert von 308 Mio. Euro. Bei Verteidigungsgütern handelt es sich um Geräte wie Pistolen, die im militärischen Bereich und von Privatpersonen (beispielsweise Jägern) genutzt werden können. Von Dual-Use-Gütern ist die Rede, wenn das Material (Sensoren, Laser etc.) sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet werden kann.

Exporte von Verteidigungs- und Dual-Use-Gütern sowie Kriegsmaterial sind hierzulande aus Neutralitätsgründen in der Regel genehmigungspflichtig. Die geplanten Vereinfachungen sollen österreichischen Unternehmen laut Ministerium helfen, einen größeren Anteil der wachsenden Aufträge in Europa zu gewinnen.

tpo/pro

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen