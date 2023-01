Rüstungsgeschäft beschert Rheinmetall Rekordgewinn - Umsatzziel verfehlt

Frankfurt (Reuters) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall erwartet trotz eines unerwartet niedrigen Wachstums einen Rekordgewinn.

Das operative Ergebnis dürfte 2022 um mehr als 20 Prozent gestiegen sein, teilte Rheinmetall am Freitag mit. Der Konzernumsatz 2022 sei bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten um rund 13 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gewachsen. Wegen des schwächelnden Automobilgeschäfts und verzögerten Abrufen im Rüstungsbereich habe das organische Wachstum, das auch Währungskurs- und M&A-Effekte berücksichtigt, nur bei zehn Prozent gelegen. Rheinmetall hatte hier ein Plus von 15 Prozent in Aussicht gestellt.

Bei der Gewinnmarge ist Rheinmetall zuversichtlicher. Diese dürfte 2022 bei mindestens 11,5 Prozent gelegen haben. Bislang wurden mehr als elf Prozent in Aussicht gestellt. Die endgültigen Zahlen für 2022 sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 will der Konzern am 16. März veröffentlichen.

