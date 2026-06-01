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01.06.2026 10:20:38

Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT geht dank höherer Kundenanzahlungen in diesem Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel aus. So sollen rund 50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als bereinigte freie Finanzmittel (Free Cashflow) übrigbleiben statt nur 40 Prozent, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Taufkirchen mitteilte. Das sei hauptsächlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt würden. Alle weiteren Elemente der Prognose bestätige der Konzern, auch den Ausblick auf den Nettoverschuldungsgrad./men/stk

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