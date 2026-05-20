RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Abverkauf
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20.05.2026 08:49:00
Rüstungskonzern KNDS trennt sich von Millionen RENK-Aktien - Aktie reagiert
Fokus auf qualifizierte Investoren
Die Veräußerung der Wertpapiere erfolgt im Rahmen einer beschleunigten Platzierung (Accelerated Bookbuilding). Dieses strukturierte Verfahren startete laut KNDS unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ankündigung und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger sowie internationale institutionelle Investoren. Die finalen Bedingungen der Platzierung, zu denen insbesondere der endgültige Verkaufspreis gehört, werden nach dem Ende des Bookbuilding-Prozesses bekannt gegeben. Die Abwicklung (Settlement) der Transaktion ist für den Zeitraum um den 22. Mai 2026 vorgesehen.
Lock-up-Frist für verbleibende Anteile
Vor dem Start der Platzierung hielt KNDS rund 15,83 Prozent am ausgegebenen Stammkapital von RENK, was etwa 15,83 Millionen Aktien entspricht. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird die Beteiligung des Panzerbauers auf voraussichtlich rund 10 Prozent sinken. In der Pressemitteilung betont KNDS, dass das Unternehmen auch weiterhin ein langfristiger Anteilseigner von RENK bleiben wird. Um diese Absicht zu untermauern, hat sich der Konzern zu einer Haltefrist (Lock-up-Vereinbarung) verpflichtet: Die verbleibenden Aktien dürfen für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem Abrechnungs- und Lieferdatum der Platzierung nicht veräußert werden.
Betroffene Aktien reagieren
Die Nachricht über den anstehenden Paketverkauf wirkt sich umgehend auf den Börsenhandel der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierten RENK-Aktie aus. Die Titel werden auf der Plattform Tradegate zuletzt zwei Prozent unter ihrem XETRA-Schlusskurs gehandelt.
Abzuwarten bleibt, ob die Nachricht auch Folgen für den übrigen Rüstungssektor haben wird. Insbesondere Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS dürften dabei unter Beobachtung stehen.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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