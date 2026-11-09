RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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09.11.2026 18:17:38
Rüstungskonzern Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller RENK tauscht die Finanzchefin aus. Jurate Keblyte übernehme mit Wirkung zum März 2027 den Posten, teilte der MDAX-Konzern am Montagabend mit. Sie übernehme den Posten von Anja Mänz-Siebje, die ihren laufenden Vertrag nicht verlängere. Als ausgewiesene Finanzexpertin sei Jurate Keblyte zuletzt als Finanzchefin in verschiedenen Industrieunternehmen tätig gewesen und verfüge über umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.
"Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Renk Group AG", sagte Klaus Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Sie habe den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet, den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken./jha/mis
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|Rüstungskonzern Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027 (dpa-AFX)
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|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|36,01
|4,38%