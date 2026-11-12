Rüstungsunternehmen erteilt Sangerhausen Absage - Osten-Standort weiter denkbar

SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Die geplante Ansiedlung des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit Systems in Sangerhausen (Kreis Mansfeld-Südharz) ist gescheitert. Der Standort erfülle nicht die nötigen Voraussetzungen für eine Ansiedlung, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Demnach werde Sangerhausen in der weiteren Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Konkrete Gründe für die Absage nannte das Unternehmen nicht. Rund 400 Jobs hatten laut Bericht der Zeitung in Aussicht gestanden. Generell seien "Faktoren wie die Größe der Liegenschaft, zeitnahes Baurecht, Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften und die verkehrliche Anbindung" ausschlaggebend.

Auf dpa-Anfrage erklärte das Unternehmen, dass eine Ansiedlung im Osten Deutschlands weiterhin im Raum stehe. Wo genau, sei noch offen.

Zuvor hatte die Stadt Sangerhausen mitgeteilt, dass in den seit Monaten andauernden Gesprächen mit dem interessierten Rüstungsunternehmen eine Entscheidung bevorsteht. Das israelische Unternehmen hatte eine Ansiedlung in einem geplanten Industriegebiet an der westlichen Stadtgrenze Sangerhausens in der Nähe der Autobahn A38 geprüft.

Vor Ort hatte es Widerstand gegeben: Ein Bürgerbegehren hatte Unterschriften gegen die Ansiedlung gesammelt. In Sangerhausen hatten Medienberichten zufolge rund 500 Gegner der Rüstungspläne demonstriert. Auf landespolitischer Ebene hatte die BSW-Fraktion einen Antrag gegen die Ansiedlung in der kommenden Landtagssitzung angekündigt und dafür bei der Linksfraktion um Unterstützung geworben.

Elbit Systems hat seinen Hauptsitz in Haifa in Israel. Die deutsche Tochter hat ihren Sitz in Ulm (Baden-Württemberg). Das Unternehmen hatte die frühere Telefunken-Rüstungssparte für militärische Kommunikationstechnik in Ulm 2007 gekauft und 2020 in Elbit Systems umfirmiert. Heute stellt der international tätige Konzern eine Vielzahl verschiedenster Rüstungsgüter her - darunter Raketenartilleriesysteme, Flugdrohnen und unbemannte Wasserfahrzeuge. Der Jahresumsatz lag im vergangenen Jahr nach Unternehmensangaben bei 7,9 Milliarden US-Dollar. Größter Anteilseigner des Konzerns ist der israelische Großinvestor Michael Federmann, dessen Familie ursprünglich aus Chemnitz stammt./mse/DP/mis