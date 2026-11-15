15.11.2026 10:20:38

Rüstungsunternehmen MBDA: Zusammenarbeit bei Hyperschallwaffen läuft 'positiv'

SCHROBENHAUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und der Nato-Partner Großbritannien kommen nach Einschätzung des Rüstungsunternehmens MBDA bei der Entwicklung weitreichender Präzisionswaffen im Hyperschallbereich voran. "Die Zusammenarbeit verläuft positiv", sagte MBDA-Geschäftsführer Thomas Gottschild der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Das Unternehmen arbeitet in seinen weitgehend geheimen Entwicklungslabors im bayerischen Schrobenhausen an Waffensystemen, die für die Abschreckung Russlands zentrale Bedeutung bekommen sollen.

Unter deutscher Führung wird ein Hyperschallgleitvehikel (HGV) gebaut, das einen Sprengkopf auf weite Entfernung mit mehr als zehnfacher Schallgeschwindigkeit ins Ziel tragen soll. Unter britischer Führung bauen die Partner zudem an einem neuen Marschflugkörper ("High-End Cruise Missile"). Das HECM abgekürzte Waffensystem soll eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilometer haben und ebenfalls Präzisionsschläge ermöglichen.

Bereits im Mai 2025 hatten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein damaliger britischer Kollege John Healey in Berlin mitgeteilt, dass diese Fähigkeit ("Deep Precision Strike") entwickelt werde. Die Waffensysteme sollen es möglich machen, auch tief im gegnerischen Hinterland Militäranlagen oder wichtige Infrastruktur zu zerstören./cn/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen