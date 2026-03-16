Rüstungswerte steigen wieder: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick

Rüstungsaktien rücken auch zum Wochenstart einmal mehr in den Anlegerfokus. Dabei zeigt sich bei den Branchenvertretern eine teils deutliche Erholung.

• Verteidigungsaktien starten mit Kursgewinnen in die Woche• Geopolitische Spannungen stützen langfristige Nachfrage• Analystenkommentare treiben einzelne Titel zusätzlich

Der deutsche Aktienmarkt erlebt am Montag, den 16. März 2026, eine deutliche Erholung im Verteidigungssektor. Nachdem Rüstungstitel wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS in der vergangenen Handelswoche teils unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten, greifen Investoren zu Wochenbeginn wieder zu.

Rheinmetall-Titel legen im XETRA-Handel zeitweise 2,23 Prozent auf 1.628 Euro zu, für HENSOLDT geht es daneben um 4,67 Prozent auf 81,75 Euro nach oben, RENK-Aktien gewinnen zwischenzeitlich 3,72 Prozent auf 56,33 Euro, während TKMS ein überschaubares Plus von 0,28 Prozent auf 90,45 Euro generieren.

Geopolitik stützt die Kurse

Hinter der Branchenerholung steht weiterhin das angespannte weltpolitische Umfeld. Die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und der Bedarf an einer modernisierten Verteidigungsinfrastruktur in Europa sorgen dafür, dass Rüstungsaktien trotz ihrer hohen Bewertung weiterhin als strategische Investments gelten. Anleger setzen darauf, dass die "Zeitenwende" auch 2026 für volle Orderbücher und steigende Umsätze bei den deutschen Branchenprimussen sorgt.

Unternehmensspezifische Gründe sorgen für Kauflaune

Hinzu kommen unternehmensspezifische Gründe: Rheinmetall hatte in der vergangenen Woche seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die am Markt aufgrund hoher Investitionskosten für den Kapazitätsausbau zunächst wenig euphorisch aufgenommen worden war. Inzwischen rückt bei Anlegern aber wieder der enorme Auftragsbestand in den Fokus. Zur positiven Stimmung tragen auch Analystenhäuser wie Goldman Sachs und Barclays bei, die die Aktien mit Kurszielen zwischen 2.175 Euro und 2.300 Euro stützen. Die Experten verweisen darauf, dass Rheinmetall durch seine führende Rolle bei der Munitionsproduktion und gepanzerten Fahrzeugen der Hauptprofiteur der europäischen Aufrüstungswelle bleibt.

Auch bei HENSOLDT sind es Analysten, die die Kurse treiben: Impulse liefert hier unter anderem ein optimistischer Kommentar von Jefferies. Die Analysten hatten die Aktie auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 90 Euro ausgegeben.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at