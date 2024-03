Rüstungswerte weiter im Aufwind: Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT auf Rekordkurs - Auch RENK gesucht

• Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT auf Rekordkurs• RENK-Aktie legt ebenfalls zu• Analysten sehr zuversichtlich

Die Aktien von Rheinmetall klettern am Montag im frühen XETRA-Handel zeitweise um 1,88 Prozent auf 509,80 Euro nach oben. Damit erreichen die Rheinmetall-Aktien ein neues Allzeithoch. Ihr letztes Rekordhoch stammt erst von Freitag und lag bei 505,40 Euro.

Auch die Papiere von HENSOLDT markieren via XETRA mit Kursaufschlägen von zeitweise 3,56 Prozent auf 38,42 Euro einen neuen Rekord. Ihr bisheriges Allzeithoch im XETRA-Handel stammte bereits aus April 2023 und lag bei 37,54 Euro.

Aufwärts geht es außerdem auch für RENK-Aktien. Sie steigen im XETRA-Handel zeitweise um 1,35 Prozent auf 28,46 Euro, haben damit aber noch etwas Luft zu ihrem Allzeithoch aus Februar, das bei 29,84 Euro markiert wurde.

Experten sehen glänzende Zukunft für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

HENSOLDT-Papiere konnten bereits am Freitag von ihrem vorgelegten Geschäftsbericht und dem bevorstehenden Abschluss der Übernahme des Elektronikspezialisten ESG profitieren und setzen ihre Aufwärtsbewegung nun auch zum Wochenstart weiter fort.

Bei Rheinmetall sprachen zuletzt Analysten von JPMorgan, Deutsche Bank und DZ Bank eine Kaufempfehlung aus. Laut dem JPMorgan-Analyst sei Rheinmetall derzeit womöglich der am besten positionierte Rüstungskonzern der Welt. Und auch Analyst Holger Schmidt von der DZ Bank sieht Rheinmetall in seiner Analyse bei der Umsatz- und Ergebnisdynamik in den nächsten Jahren deutlich über dem Niveau der Vergleichsgruppe. Deutsche Bank-Analyst Christoph Laskawi sprach davon, dass bei Rheinmetall mittelfristig "enormes Aufwärtspotenzial" winke.

Auch für RENK zeigen sich die Analysten vorsichtig optimistisch. So sprach Deutsche Bank-Experte Christophe Menard von starken Fundamentaldaten, während Analyst George McWhirter von der Privatbank Berenberg sich davon überzeugt zeigte, dass RENK mit dem Ergebniswachstum mit an der Spitze der Branche liegen dürfte. Das Unternehmen dürfte von steigenden Verteidigungsetats profitieren, so der Analyst.

Rdaktion finanzen.at