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20.07.2026 06:31:29
RugVista Group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RugVista Group Registered hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RugVista Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 150,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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