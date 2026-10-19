Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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19.10.2026 15:56:02
Rule Breakers Analysts Hunt AI’s Invisible Winners
At FoolFest 2026, The Motley Fool's annual gathering for members, co-founder David Gardner was asked what has attracted his curiosity right now that most investors might be missing. His answer began with AI.
"Well, I think we're all paying attention to artificial intelligence for very obvious reasons. It is a general technology."
Later in the same answer, he added, "So I don't feel any stress or anxiety that I don't have enough AI in my portfolio."
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