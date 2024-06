Rumänien überlässt der Ukraine Patriot-Luftabwehrsystem

BUKAREST (dpa-AFX) - Das Nato-Land Rumänien überlässt der von Russland angegriffenen Ukraine ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Patriot. Dies entschied der oberste Verteidigungsrat des Landes (CSAT) auf seiner Sitzung am Donnerstag, wie das Amt von Staatspräsident Klaus Iohannis mitteilte. Es handelt sich um das einzige in Dienst gestellte Patriot-System, über das Rumänien derzeit verfügt.

Das amerikanische Patriot-Flugabwehrraketensystem zählt zu den modernsten der Welt. Mit ihm können feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper bekämpft werden. Die Ukraine hatte bereits von Deutschland und den USA einige Patriot-Batterien erhalten oder zugesagt bekommen.

Wegen der anhaltenden Luftangriffe Russlands auf die zivile Infrastruktur des Landes benötigt die Ukraine noch eine weitere Anzahl von Patriot-Systemen. Rumäniens oberster Verteidigungsrat entschied sich unter dem Vorsitz von Staatspräsident Iohannis nach eingehender Analyse für die Überlassung des Patriot-Systems an die Ukraine, hieß es in der Mitteilung des Präsidentenamtes.

Im Vorfeld hatten rumänische Militärs abgewogen, inwiefern der Verzicht auf die einzige in Funktion befindliche Patriot-Batterie die Verteidigungsfähigkeit des Landes beeinträchtigen würde. Schließlich habe den Ausschlag gegeben, dass Russland auch den Energiesektor der benachbarten Ukraine angreife, was sich negativ auf die Sicherheit Rumäniens auswirken würde, so das Präsidentenamt. Zugleich sei die Führung des Landes dazu aufgefordert worden, mit den Nato-Partnern und insbesondere den USA darüber zu verhandeln, wie gleichwertiger Ersatz beschafft werden könne./gm/DP/jha