11.11.2025 06:31:28
Rumble A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rumble A hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rumble A -0,150 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rumble A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,8 Millionen USD im Vergleich zu 25,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
