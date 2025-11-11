Rumble A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rumble A hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rumble A -0,150 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rumble A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,8 Millionen USD im Vergleich zu 25,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at