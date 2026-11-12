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12.11.2026 06:31:28
Rumble A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rumble A hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rumble A -0,060 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rumble A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 290,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,6 Millionen USD im Vergleich zu 24,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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