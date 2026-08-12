Rumble A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rumble A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 25,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at