NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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18.06.2026 01:29:00

Rumble gets 22,000 Nvidia chips, but the video company’s CEO insists this isn’t a fad-like pivot

Is Rumble’s AI expansion just Allbirds 2.0 — or a move modeled after Elon Musk?Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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