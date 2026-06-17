NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.06.2026 01:29:00
Rumble gets 22,000 Nvidia chips, but the video company’s CEO insists this isn’t a fad-like pivot
Is Rumble’s AI expansion just Allbirds 2.0 — or a move modeled after Elon Musk?Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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17.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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17.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)