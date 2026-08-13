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13.08.2026 06:31:29
RumbleON B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RumbleON B präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,850 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,03 Prozent auf 296,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 299,9 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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