RumbleON B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RumbleON B präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,850 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,03 Prozent auf 296,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 299,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at