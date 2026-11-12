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12.11.2026 06:31:28
RumbleON B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
RumbleON B hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RumbleON B ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,06 Prozent auf 244,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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