RumbleON B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RumbleON B hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RumbleON B ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,06 Prozent auf 244,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at