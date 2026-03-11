RumbleON B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RumbleON B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 256,9 Millionen USD – eine Minderung von 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 269,6 Millionen USD eingefahren.

RumbleON B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,380 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,220 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,08 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem RumbleON B 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at