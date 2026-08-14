Rumo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rumo präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,28 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 3,94 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,71 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at