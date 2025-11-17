Rumo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rumo äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,22 BRL. Im letzten Jahr hatte Rumo einen Gewinn von 0,370 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 3,82 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,75 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at