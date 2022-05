Rumo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rumo präsentierte in der am 06.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,040 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 BRL je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,21 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rumo einen Umsatz von 1,75 Milliarden BRL eingefahren.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,009 BRL ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,26 Milliarden BRL erwartet.

Redaktion finanzen.at