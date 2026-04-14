CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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14.04.2026 18:44:34

Run the dishwasher, plug in the car: how Great Britain plans to use record wind and solar power

With a summer glut on cards, customers are being urged to use more energy when renewables are abundantGreat Britain households to be urged to use more power this summer as renewables soarGreat Britain is on the brink of a record-breaking summer for renewable energy, which could lead to the first periods of zero-carbon electricity in the history of the power system.These green milestones are an important step towards the government’s goal of creating a 95% gas-free grid by 2030 to power the electric vehicles, heat pumps and greener factories that will help the UK to reach its climate goals. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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