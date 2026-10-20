Runben Biotechnology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Runben Biotechnology A ließ sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Runben Biotechnology A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,19 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Runben Biotechnology A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent auf 352,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 342,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at