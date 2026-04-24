Runben Biotechnology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Runben Biotechnology A präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Runben Biotechnology A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 267,1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 240,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at