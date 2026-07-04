Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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04.07.2026 22:19:04
Rund 35.000 Menschen feiern Oper für alle in München. Live-Opernübertragung von Richard Wagners „Die Walküre“ dank BMW bei freiem Eintritt.
München. Am heutigen Samstag, 4. Juli 2026, luden die Bayerische Staatsoper und BMW zu Oper für alle ein. Auf dem Max-Joseph-Platz, im Nationaltheater und im Livestream auf Staatsoper.tv sahen rund 35.000 Menschen aus der ganzen Welt „Die Walküre“. Der Max-Joseph-Platz wurde somit in den größten Open-Air-Opernsaal im Herzen Münchens verwandelt. Der Eintritt war dank BMW wie immer kostenfrei. Moderiert wurde das Open-Air-Event zum dritten Mal in Folge von ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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