21.01.2026 06:02:38

Rund 55 Milliarden Euro an Kindergeld ausgezahlt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Rund 55 Milliarden Euro Kindergeld hat die Familienkasse im vergangenen Jahr ausgezahlt. Das seien 800 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mit, bei der die Familienkasse angesiedelt ist. Für 17,57 Millionen Kinder erhielten Familien 2025 Kindergeld.

Außerdem bekamen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen für 1,45 Millionen Kinder einen Kinderzuschlag. Die Auszahlungen summierten sich laut der Bundesagentur auf 3,28 Milliarden - rund 300 Millionen Euro mehr als im Jahr 2024.

Diskussion um Kinderzuschlag

BA-Vorständin für Familienleistung, Vanessa Ahuja, betonte die Vorteile, dass Kindergeld und Kinderzuschlag deutschlandweit einheitlich organisiert seien. "Für Kindergeld und Kinderzuschlag bietet die Familienkasse der BA deutschlandweit einen einheitlichen, zuverlässigen und digitalen Service aus einer Hand", sagte sie mit Blick auf eine digitale Verwaltung, wie sie in der Sozialstaatskommission debattiert wird.

In der von der schwarz-roten Bundesregierung eingesetzten Sozialstaatskommission wird unter anderem die Zusammenführung von Wohngeld und Kinderzuschlag diskutiert.

Ab Mitte des Jahres wird die Familienkasse laut der BA erste Kindergeldfälle automatisiert festsetzen. Dies sei eine Vorstufe auf dem Weg zum antragslosen Kindergeld, das den Aufwand für alle Beteiligten reduzieren solle./igl/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handelstag im Plus eröffnen. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen