07.06.2026 21:31:38

Rundfunk: Iran meldet zwei Raketensalven auf Israe

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben nach Angaben von Staatsmedien zwei Raketensalven auf Israel gefeuert. Die zweite Welle zielte auf das Zentrum des Landes, wie der staatliche Rundfunk berichtete./DP/zb

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