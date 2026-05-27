27.05.2026 06:31:29

Rungta Irrigation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rungta Irrigation präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,32 Prozent auf 526,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 644,9 Millionen INR gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,76 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rungta Irrigation 3,13 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rungta Irrigation im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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